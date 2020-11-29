Реал у середу здобув блискучу перемогу над Інтером у ЛЧ і явно збирався продовжити тріумфальну ходу в чемпіонаті – команда відставала від першої позиції вже на три очки, тож права на осічку мадридці не мали. В суперниках був Алавес, який нещодавно відібрав очки у Барселони. Попри такий успіх, очікувалось, що "вершкові" легко переїдуть басків. Зінедін Зідан, своєю чергою, вніс у переможний склад лишень косметичні зміни – замість Менді вийшов Марсело, а Едегор присів на лавку, відкривши шлях в основу для Асенсіо.

Очікування розійшлися з реальністю. Алавес краще розпочав поєдинок і вже на 3-й хвилині заробив пенальті за гру рукою Начо. Ну, як рукою – Лагуардія при подачі з кутового головою пробив йому в плече, а за новими рекомендаціями це не пенальті. Арбітр мав іншу думку, вказавши на "позначку", а екс-карпатівець Перес впевнено реалізував "11-метровий". 0:1!

Після цього епізоду баски провели ще кілька кутових (до 20-ї хвилини їх була аж п'ять) та організували низку контрвипадів без завершення. Реал зумів перехопити ініціативу, але в першій половині першого тайму господарі могли похизуватися лишень ударом Діаса головою в руки Пачеко. Дебютний момент мадридці створили аж на 24-й хвилині: Азар відібрав м'яч у центрі, розігнав контратаку й завершив її потужним пострілом з-за меж штрафного – Пачеко парирував перед собою! Азар підхопив відскок у карному майданчику та впав після удару в коліно, але арбітр після консультації з VAR вирішив, що не було там пенальті.

Алавес за три хвилини міг закрутити інтригу до максимуму: Перес отримав фантастичну закидушку з правого флангу й вийшов віч-на-віч з Куртуа, спробувавши його перекинути – Тібо виставив руку й врятував Реал! Це був останній небезпечний епізод біля воріт мадридців, але проблеми "бланкос" на цьому не завершувались. Вже на 28-й хвилині Зінедін Зідан змушений був зняти з гри Азара, у якого, вочевидь, було пошкоджено коліно – замість бельгійця на полі з'явився Родріго.

Реал, попри володіння ініціативою, в атаці виглядав катастрофічно банально. В другій третині першого тайму мадридці мали лише подачі та заблоковані дальні удари, а у штрафний хоча б увірватись не виходило. Притиснути гостей вдалося тільки в останні десять хвилин: Каземіро на 35-й ледь не замкнув подачу Крооса зі стандарту (Лежен зняв м'яч з голови в останню мить), а Кроос після відбирання перед карним майданчиком на 39-й вивалився в контратаку 2-в-1 – в завершенні Тоні замість передачі пробив сам, але Пачеко парирував ногою, а потім ще й взяв добивання німця. Крім того, на 41-й хвилині він спіймав удар Діаса головою, а на 43-й Маріано нею ж спрямував м'яч над лівою дев'яткою.

Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Алавеса. Другий тайм розпочався з активних атак Реала, але вже за три хвилини після відновлення гри сталася катастрофа – Куртуа віддав передачу точно в ноги Хоселу, а той забив практично у порожні ворота. 0:2!

Мадридці завелися. На 55-й хвилині Кроос міг скоротити відставання дальнім ударом у правий нижній кут (Пачеко парирував), а на 57-й він же вистрілив метрів з 20-ти над правою дев'яткою. Втім, заведеність Реала тільки цими ударами й обмежилась, а от Алавес регулярно огризався контратаками – на 64-й хвилині такий футбол завершився виходом Переса віч-на-віч та ударом у дальній нижній кут. Куртуа парирував, але ща за п'ять хвилин Лукас знову вилітав сам на сам – цього разу екс-карпатівець викотив м'яч під удар самотньому Хоселу, але той пробив над поперечкою!

Стривожений Зінедін Зідан на 70-й хвилині наважився на потрійну заміну, замість Марсело, Крооса й Модріча кинувши у бій Менді, Іско та Едегора, а ще раніше він випустив на поле Вінісіуса. Розклад сил змінився.

Реал притиснув Алавес і почав створювати моменти: на 73-й хвилині Родріго з близької дистанції пробив з-під захисника, а на 75-й Васкес увірвався на правий край штрафного, розхитав суперника та закрутив м'яч під дальню стійку – в обох випадках сфера пройшла поруч з каркасом. На 79-й Маріано виходив віч-на-віч і переграв Пачеко, але гостей врятували захисники на лінії воріт та офсайд. На 83-й же нападник головою бив з меж воротарського – Пачеко вже був відіграний, але Лежен головою виніс м'яч зі стрічки!

Шалений тиск Реала та відсутність контргри з боку Алавеса таки завершилась голом. На 86-й хвилині Варан скинув подачу зі стандарту на дальню стійку, а Вінісіусу дозволили пробити з мінімальної дистанції – Пачеко парирував на Каземіро, а той зіграв на добиванні. 1:2!

Втім, на 89-й хвилині баски могли знімати усі питання щодо переможця внаслідок контратаки з ударом Хаві Лопеса з лівого краю карного майданчика – Куртуа врятував "вершкових".

Гості спробували збити темп гри серією замін та падіннями на газон. Втім, мадридці мали шанс врятуватись на останній хвилині компенсованого часу завдяки удару Іско з лінії штрафного – м'яч поцілив у хрестовину! Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Алавеса!