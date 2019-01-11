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Соль, яким цікавиться Динамо, відмовився від переїзду в МЛС заради англійського клубу

12:10 379 Читать на русском
Соль, яким цікавиться Динамо, відмовився від переїзду в МЛС заради англійського клубу
Фран Соль / фото із соцмереж

Форвард нідерландського Віллема II Фран Соль користується великою популярністю серед європейських клубів.

Американський Реал Солт-Лейк був готовим підписати нападника Віллем II Франа Соля, повідомляє sbnation.com. Однак футболіст відмовився від переходу, дізнавшись про інтерес з боку Лідса.

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За даними джерела, іспанець ось-ось повинен був укласти угоду з клубом МЛС, але в останню хвилину передумав. Форвард збирається до останнього чекати конкретної пропозиції від Лідса.

Нагадаємо, що Лідс виступає в англійському Чемпіоншипі, де наразі очолює турнірну таблицю, набравши 51 очко в 26-и матчах.

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Теги
Англія Фран Соль Фран Соль Трансфери МЛС Чемпіоншип Лідс Лідс
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