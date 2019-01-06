Динамо цікавиться американським форвардом Новаковічем

Нападник голландської Фортуни Сіттард Андрія Новаковіч потрапив у сферу інтересів київського Динамо.

Динамо зацікавилось американським форвардом Андрією Новаковічем. Контракт 22-річного американця належить Редінгу, а у Фортуні він виступає на правах оренди. Голландці також не проти підписати Новаковіча на постійній основі, повідомляє Sport Arena.

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Високий нападник (зріст Новаковіча 193 см) в поточному сезоні забив 4 голи у 13 матчах чемпіонату, а його команда посідає 9 позицію.

Крім того, за інформацією джерела, кияни продовжують вести перемовини щодо інших форвардів, якими цікавились раніше, – Рішайро Живковіча, Рашида Аліуї, Вакуна Байо та Франа Соля. До слова, агенти іспанського форварда пропонують Динамо придбати гравця за 5 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зрив перемовин щодо переходу Соля через надмірні апетити Віллема.

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