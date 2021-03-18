"Мені хотілося б знати, що станеться найближчим часом. У мене є маленький син, і нам би хотілося спланувати найближче майбутнє, щоб розуміти, чого слід чекати наступного року.

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У Динамо задоволені тим, як я проводжу сезон. Вони дивляться мої матчі. Але зараз у них важливі поєдинки у чемпіонаті та Лізі Європи, на яких вони сконцентровані. Доведеться почекати кілька тижнів, щоб дізнатися, чого хочуть кияни.

В Україні люди трохи закритіші, вони не так охоче йдуть на розмову, як іспанці, що не дозволяє частіше спілкуватися зі спортивним директором або головним тренером. Я хотів би дізнатися щось зараз, тому що на дворі вже березень, але поки мушу продовжувати чекати день за днем, гру за грою.

Мені добре живеться в Тенеріфе, і команда тут відмінна. Якби клуб зміг запропонувати амбітніший в усіх відношеннях проект, було б дуже добре продовжити кар'єру тут", – цитує Соля видання Deporpress.

Нагадаємо, Тенеріфе орендував у Динамо Франа до завершення нинішнього сезону. У січні 2019-го кияни заплатили за іспанця 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль провів у Сегунді 25 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

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