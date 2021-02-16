"На Соля Динамо не розраховує взагалі. Не розраховує. Гравець переходить з команди, яка лідирує в чемпіонаті і грає в єврокубках, до Сегунди.

"Не хочу створювати марних надій": Соль налаштований залишитися в Тенеріфе, де відродився після динамівського жаху

У Динамо є Бєсєдін, є Супряга і молодий Ванат", – сказав журналіст у своїй авторській програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Тенеріфе орендував у Динамо Франа до завершення нинішнього сезону. У січні 2019-го кияни заплатили за іспанця 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні Сегунди Соль провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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