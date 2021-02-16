Динамо взагалі не розраховує на Соля, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик приречено оцінив перспективи іспанського форварда Франа Соля у Динамо.
"На Соля Динамо не розраховує взагалі. Не розраховує. Гравець переходить з команди, яка лідирує в чемпіонаті і грає в єврокубках, до Сегунди.
"Не хочу створювати марних надій": Соль налаштований залишитися в Тенеріфе, де відродився після динамівського жаху
У Динамо є Бєсєдін, є Супряга і молодий Ванат", – сказав журналіст у своїй авторській програмі Циганик LIVE.
Нагадаємо, Тенеріфе орендував у Динамо Франа до завершення нинішнього сезону. У січні 2019-го кияни заплатили за іспанця 3,5 млн євро. У нинішньому сезоні Сегунди Соль провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.
Яремчук провів найкращий матч у кар'єрі – історичний титул близько, ЗМІ назвали героєм, а фанати порівнюють з Кейном