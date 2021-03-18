Перший матч між Вільяреалом і Динамо завершився переконливою перемогою іспанців у Києві (0:2). Після цього практично всі вболівальники та експерти списали "біло-синіх", хоча Унаї Емері не вважає справу вирішеною – тренер "жовтої субмарини" вихваляв підопічних Мірчі Луческу й навіть згадав про хороший матч українців проти Барселони на Камп Ноу. Мабуть, ніхто за останній тиждень не виражав такої впевненості в силі Динамо, як Емері.

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Звісно ж, він це робить не від великої віри в можливість поразки, а суто заради підтримки тонусу своїх футболістів (та і про повагу до суперника Унаї не забуває). Втім, тут можуть критись і старі страхи – в Ремонтаду колись теж ніхто не повірив би, та і в матчі-відповіді проти Зальцбурга в 1/16 фіналу Вільяреал ледь не втратив перевагу в два голи. "Жовта субмарина" у поточному сезоні виглядає занадто крихкою для закидання капелюхами.

До зустрічі з Динамо левантійці не знали перемог у восьми турах Ла Ліги поспіль, однак київська звитяга придала їм сили – на вихідних Вільяреал переграв Ейбар. За словами Унаї Емері, цей успіх став можливим завдяки останнім напрацюванням у ЛЄ, однак говорити про підйом "підводників" з глибин моря нестабільності зарано. Ейбар – це лишень передостання команда чемпіонату, яка не вигравала у 13-ти матчах поспіль (при 10 поразках). З Динамо буде набагато складніше.

Матч у Києві нічого фантастичного у грі Вільяреала не розкрив. Всі і так розуміли перевагу "жовтої субмарини" у темпі, техніці та швидкості прийняття рішень – іспанці могли за дві передачі організувати комбінацію з ударом, в той час як українці звичайну діагональ часто обробляли в три дотики. Плюс, підопічні Унаї Емері легко виходили з-під пресингу. Цього у левантійців не забереш.

Втім, за більшістю статистичних показників Динамо однаково йшло на рівних. За інтенсивністю пресингу та кількістю володінь м'ячем підопічні Унаї Емері виявились навіть гіршими за Брюгге, хоча відсоток успішних дій у них дещо вищий. Серйозних моментів з гри у іспанців теж було обмаль. При певному везінні та більш закритій грі "біло-сині" мали шанси розійтися на 0:0, але слабкість при обороні на стандартах та після них ускладнили ситуацію.

Головною ж проблемою Динамо у всіх єврокубкових битвах є завершальна фаза атак – команда досить переконливо доводить м'яч до зони перед карним майданчиком, але далі не розуміє, що робити. Зокрема, у першому поєдинку з Вільяреалом українці провели лише три удари з меж штрафного. Це – критична вразливість для матчу, де необхідно буде забивати двічі.

Втім, останній тур УПЛ показав, що Динамо може переломлювати хід важких поєдинків проти сильних суперників, а футболісти довели вміння діяти грамотно й одночасно з тим нестандартно. Звитяга над Зорею стала однією з найкращих під керівництвом Мірчі Луческу, хоча всі очікували нічийного рахунку. Перед зустріччю з Вільяреалом такий футбол дійсно дарує надію на камбек.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пау Торрес, Коклен, Ніньо, А. Морено, Пенья – Вербіч

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Вільяреал – Динамо

Вільяреал: Рульї – Фойт, Морі, Альбіоль, Педраса – Чуквуезе, Капу, Парехо, Трігерос – Х. Морено, Алькасер

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Закамбечити буде вкрай важко. Занадто вже бідна атака у киян – вдома вони награли всього на 0,26 очікуваних голів. І це на тлі Вільяреала, який мляво пресингував і дозволяв комбінувати на власній половині.

Сила Динамо полягає в контролі м'яча, компактності, функціональній готовності та досить пристойній обороні, але великий ухил в бік агресії призведе до руйнування загальної структури. У Вільяреала з'явиться простір для контрвипадів, адже підопічні Мірчі Луческу не матимуть великої кількості варіантів розвитку атаки й зіб'ються до навали, гри 1-в-1 та єдиноборств – тобто, до втрат м'яча та оголення зон за спиною. В таких умовах гол господарів стане питанням часу.

Вільяреал – далекий від ідеалу колектив, але він все одно сильніший за Динамо. Команда швидше бігає, ухвалює нетипові для УПЛ рішення й демонструє топ-клас, що і не дивно при такій кількості збірників та екс-зірок грандів. У Києві "підводники" забивали без особливого напруження й завдяки самим лише переміщенням – так, перед першим голом динамівці просто не встигли розібратись, хто з ким грає. І це був доволі млявий Вільяреал, який не намагався душити.

Інтрига у зустрічі житиме до першого голу "підводників" – і його вірогідність, на жаль, занадто висока. Таким чином, доводиться констатувати мізерність шансів Динамо на чвертьфінал, але за нічию на Сераміці поборотися таки можна. Вільяреал був згоден на неї ще тиждень тому, а зараз тим паче.

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