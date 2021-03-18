"Мне хотелось бы знать, что произойдет в ближайшее время. У меня есть маленький сын, и нам бы хотелось спланировать ближайшее будущее, чтобы понимать, чего следует ожидать в следующем году.

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В Динамо довольны тем, как я провожу сезон. Они смотрят мои матчи. Но сейчас у них важные поединки в чемпионате и Лиге Европы, на которых они сконцентрированы. Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят киевляне.

В Украине люди немного закрытее, они не так охотно идут на разговор, как испанцы, что не позволяет чаще общаться со спортивным директором или главным тренером. Я хотел бы узнать что-то сейчас, потому что на дворе уже март, но пока должен продолжать ждать день за днем, игру за игрой.

Мне хорошо живется в Тенерифе, и команда здесь отличная. Если бы клуб смог предложить более амбициозный во всех отношениях проект, было бы очень хорошо продолжить карьеру здесь", – цитирует Соля издание Deporpress.

Напомним, Тенерифе арендовал у Динамо Франа до завершению нынешнего сезона. В январе 2019-го киевляне заплатили за испанца 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль провел в Сегунде 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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