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Соль українською мовою привітав Україну з Днем Державного Прапора

17:53 605 Читать на русском
Соль українською мовою привітав Україну з Днем Державного Прапора
Фран Соль / Фото офіційного сайту Динамо

Іспанський форвард Динамо не забуває про важливі дати країни, в якій грає.

Фран Соль у своєму Instagram привітав Україну з Днем Державного Прапора.

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Що особливо приємно, зробив він це українською мовою. Нагадаємо, Соль приєднався до Динамо лише цієї зими, попереднім клубом 27-річного страйкера був нідерландський Віллем ІІ.

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До слова, День Державного Прапора України щорічно відзначається 23 серпня.

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