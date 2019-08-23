Соль українською мовою привітав Україну з Днем Державного Прапора

Іспанський форвард Динамо не забуває про важливі дати країни, в якій грає.

Фран Соль у своєму Instagram привітав Україну з Днем Державного Прапора.

Легіонери Динамо відвідали Чорнобиль і стали жертвою тролінгу Бойка

Що особливо приємно, зробив він це українською мовою. Нагадаємо, Соль приєднався до Динамо лише цієї зими, попереднім клубом 27-річного страйкера був нідерландський Віллем ІІ.

Соль: Пропозиції інших клубів не викликали у мене стільки захвату, скільки пропозиція Динамо

До слова, День Державного Прапора України щорічно відзначається 23 серпня.