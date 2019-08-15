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Легіонери Динамо відвідали Чорнобиль і стали жертвою тролінгу Бойка

19:12 714 Читать на русском
Легіонери Динамо відвідали Чорнобиль і стали жертвою тролінгу Бойка
Карлос Де Пена (в центрі) / Фото ФК Динамо

Гравці київського клубу не побоялися прогулянки територією, яка постраждала від радіаційного ураження.

Хавбек Міккел Дуелунд в своєму Інстаграмі опублікував світлини сумнозвісного Чорнобиля.

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Разом з данцем незвичну екскурсію собі влаштував і Карлос Де Пена. Судячи з коментарів, обидва легіонери Динамо залишилися під враженням від міста, яке у 1986 році стало епіцентром вибуху ядерного реактора.

Денис Бойко вирішив "заспокоїти" партнерів жартами. "Будьте обережними, хлопці, бо завтра можете прийти на базу з хвостиком або третьою ногою", – так голкіпер прокоментував подорож Дуелунда і Де Пени.

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