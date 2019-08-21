Соль: Пропозиції інших клубів не викликали у мене стільки захвату, скільки пропозиція Динамо

Україна — 09:12 381
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Рівер Плейт викупить Карраскаля в Карпат – Севілья отримає більшу частину суми
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Коноплянка може не перейти в Бешикташ, клуб припинив перемовини, – турецький журналістТуреччина — 08:50 526
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ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – Реал та Ювентус чекають на свій шансІспанія — 00:34 1412
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Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛомЛіга чемпіонів — 20 серп 4509
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Коноплянка завтра приїде на медогляд у Бешикташ, – FanatikТуреччина — 20 серп 1058