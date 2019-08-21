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Соль: Пропозиції інших клубів не викликали у мене стільки захвату, скільки пропозиція Динамо

06:30 1092 Читать на русском
Соль: Пропозиції інших клубів не викликали у мене стільки захвату, скільки пропозиція Динамо
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Фран Соль пояснив своє рішення перейти у київський клуб взимку 2019 року з Віллем ІІ.

"Динамо – це європейський клуб з історією. Щороку він грає в європейських змаганнях, і це для мене відмінний стимул.

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У мене були інші пропозиції, але вони не викликали у мене такого ж захвату, як від Динамо. Я отримав симпатію від керівництва і тренера, і це було важливо", – цитує Соля Marca.

Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо за 3,25 млн євро. За цей час іспанець забив 2 голи і пропустив тривалий термін через травму плеча.

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Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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