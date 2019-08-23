Соль на украинском языке поздравил Украину с Днем Государственного Флага

Испанский форвард Динамо не забывает о важных датах страны, в которой играет.

Фран Соль в своем Instagram поздравил Украину с Днем Государственного Флага.

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Что особенно приятно, сделал он это на украинском языке. Напомним, Соль присоединился к Динамо только этой зимой, предыдущим клубом 27-летнего страйкера был нидерландский Виллем II.

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К слову, День Государственного Флага Украины ежегодно отмечается 23 августа.