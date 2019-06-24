Соль: У мене немає необхідності повертатися до Іспанії

Нападник Динамо Фран Соль поділився думкою про гру за "біло-синіх", перспективи повернення в Іспанію і виступи за збірну.

"Я майже на 100% видужав. Сподіваюся, лікар дасть схвалення, коли я повернуся до Києва, аби почати передсезонну підготовку. В Україні інший стиль гри, потрібно адаптуватися, але, врешті-решт, футбол всюди однаковий: мета однакова, поле однакове, грають 11 на 11. Головне, щоб нападник забивав голи.

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Я не очікував, що гратиму в Україні. Так, я уявляв, що буду виступати в єврокубках. Завдяки грі в київському Динамо я здійснив свою мрію. Я думаю, що у мене є рівень для більшого, і в майбутньому, хто знає, як складеться моя кар'єра. Тепер я хочу зосередитися на єврокубках.

Я не мрію повернутися в Іспанію. У мене вже була така можливість і я побачив, що там не цінують мою роботу та голи. З цієї причини у мене немає необхідності повертатися в країну.

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Виступ за збірну Іспанії – моя велика мрія. Потрібно добре себе показати в Європі, тоді зможу привернути увагу головного тренера. Завдяки тому, що я живу за межами Іспанії, мій менталітет і мій погляд на футбол зовсім інші. Я сформував іншу точку зору на футбол і культуру. Це дало мені зрілість, яка проявляється на полі", – розповів Соль в коментарі AS.

Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни. До травми плеча та операції Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0).

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