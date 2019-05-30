Соль вручив футболку Динамо легендарному Роналдо в Мадриді

Нападник Динамо Фран Соль зустрівся з легендарним бразильським форвардом Роналдо та вручив йому футболку "біло-синіх".

"Один з моїх кумирів і найбільш видовищний нападник усіх часів. Дякую за проведений час і за те, що понюхав голову малого. Справжній Роналдо", – підписав фото Фран Соль в своєму Instagram.

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Нагадаємо, взимку іспанець перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро, але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни. До травми плеча та операції Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0).

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