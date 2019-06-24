Соль: У меня нет необходимости возвращаться в Испанию

Нападающий Динамо Фран Соль поделился мнением о выступлениях за "бело-синих", перспективы возвращения в Испанию и выступления за сборную.

"Я почти на 100% выздоровел. Надеюсь, врач даст одобрение, когда я вернусь в Киев, чтобы начать предсезонную подготовку. В Украине другой стиль игры, нужно адаптироваться, но, в конце концов, футбол везде одинаков: цель одинакова, поле одинаковое, играют 11 на 11. Главное, чтобы нападающий забивал голы.

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Я не ожидал, что буду играть в Украине. Да, я представлял, что буду выступать в еврокубках. Благодаря выступлениям в киевском Динамо я осуществил свою мечту. Я думаю, что у меня есть уровень для большего, и в будущем, кто знает, как сложится моя карьера. Теперь я хочу сосредоточиться на еврокубках.

Я не мечтаю вернуться в Испанию. У меня уже была такая возможность и я увидел, что там не ценят мою работу и голы. По этой причине у меня нет необходимости возвращаться в страну.

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Выступление за сборную Испании – моя большая мечта. Нужно хорошо себя показать в Европе, тогда смогу привлечь внимание главного тренера. Благодаря тому, что я живу за пределами Испании, мой менталитет и мой взгляд на футбол совсем другие. Я сформировал другую точку зрения на футбол и культуру. Это дало мне зрелость, которая проявляется на поле", – рассказал Соль в комментарии AS.

Напомним, зимой испанец перешел в киевское Динамо за 3,25 млн евро, но получил травму в начале марта в матче против Десны. До травмы плеча и операции Соль успел отметиться двумя голами за киевскую команду в поединках с Олимпиакосом (1:0) и Зарей (5:0).

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