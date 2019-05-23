Соль став другим найкращим гравцем Віллем II у сезоні 2018/19 – він ще взимку перейшов у Динамо

Нападник Динамо Фран Соль був визнаний другим найкращим футболістом Віллем ІІ у цьому сезоні, хоча ще взимку перебрався в Україну.

Вболівальники Віллем ІІ обрали Франа Соля другим найкращим гравцем команди у сезоні 2018/19, повідомляє MDB. Першу сходинку в рейтингу посів Поль Лок.

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Взимку іспанський нападник, який на той момент був одним з найкращих снайперів Ередівізі, перейшов у київське Динамо за 3,25 млн євро. Але отримав травму на початку березня у матчі проти Десни.

Перед травмою плеча та операцією Соль встиг відзначитись двома голами за київську команду у поєдинках з Олімпіакосом (1:0) та Зорею (5:0).

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