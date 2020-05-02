Динамо зберігає надії вигідно продати Соля – іспанець цікавить далеко не найменші клуби, – журналіст

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився інформацією щодо можливого працевлаштування форварда Динамо Франа Соля.

"Статистика Соля все показує – 47 голів у 88 матчах за Віллем ІІ, а в Динамо 3 м'ячі у 19 поєдинках. Про що тут говорити?

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Найцікавіше те, що попри всю статистику і жахливу історію в Динамо Соль все ще цікавить далеко не найменші клуби, у нас є така інформація. Я дуже сподіваюсь, що Динамо зможе "реалізувати" цього гравця", – заявив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро.

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