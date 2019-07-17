Соль пропустить матч за Суперкубок, Динамо повернулось зі зборів з вісьмома травмованими, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інформацією з табору київського Динамо напередодні матчу за Суперкубок України.

"Після першого тренувального етапу в Динамо 8 травмованих гравців, це дуже багато.

"VAR можуть використати вже у матчі за Суперкубок України", – Циганик

Найголовніше те, що в Динамо травмувався основний форвард, на якого розраховував Олександр Хацкевич – Фран Соль. Іспанець знову зазнав пошкодження і вибув мінімум на два тижні. Швидше за все, Соль пропустить поєдинок за Суперкубок України", – поділився Циганик у передачі Циганик LIVE.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України транслюватимуть з 18 телекамер – це більше, ніж груповий етап Ліги чемпіонів