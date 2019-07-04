Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України транслюватимуть з 18 телекамер – це більше, ніж груповий етап Ліги чемпіонів

Президент УПЛ Томас Грімм і директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов розповіли про підготовку до Суперкубка України-2019.

"Через тиждень буде 15 річниця українського Суперкубка. Півтора десятиліття тому відбувся такий матч між Динамо і Шахтарем. І це вже стало традицією перед початком сезону.

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28 липня відбудеться нинішній Суперкубок. 20 червня почався продаж квитків. Вже продано 5 тисяч. Я сподіваюся, що буде аншлаг. Чекаю всіх на матчі в Одесі", – цитує Грімма Tribuna.com.

Олександр Денисов розповів про плани на телетрансляцію: "Це – матч-відкриття всього сезону. У цьому сезоні ми не відійдемо від наших стандартів. Організацією матчу будуть займатися 100 людей, а трансляція буде з 18 камер. Це більше, ніж на матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Будуть слоу-камери. Вперше будуть працювати виїзні передматчева і післяматчева студії".

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