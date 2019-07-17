Соль пропустит матч за Суперкубок, Динамо вернулось со сборов с восемью травмированными, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией из лагеря киевского Динамо накануне матча за Суперкубок Украины.

"После первого тренировочного этапа у Динамо 8 травмированных игроков, это очень много.

"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

Самое главное, что у Динамо травмировался основной форвард, на которого рассчитывал Александр Хацкевич – Фран Соль. Испанец вновь получил повреждение и выбыл минимум на две недели. Скорее всего, Соль пропустит поединок за Суперкубок Украины", – поделился Цыганык в передаче Циганик LIVE.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ