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Соль пропустит матч за Суперкубок, Динамо вернулось со сборов с восемью травмированными, – Цыганык

17:30 185 Читати українською
Соль пропустит матч за Суперкубок, Динамо вернулось со сборов с восемью травмированными, – Цыганык
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Известный журналист Игорь Цыганык поделился информацией из лагеря киевского Динамо накануне матча за Суперкубок Украины.

"После первого тренировочного этапа у Динамо 8 травмированных игроков, это очень много.

"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

Самое главное, что у Динамо травмировался основной форвард, на которого рассчитывал Александр Хацкевич – Фран Соль. Испанец вновь получил повреждение и выбыл минимум на две недели. Скорее всего, Соль пропустит поединок за Суперкубок Украины", – поделился Цыганык в передаче Циганик LIVE.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

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Шахтер Шахтер Игорь Цыганык Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Фран Соль Фран Соль
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