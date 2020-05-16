Соль оцінив готовність Динамо до матчу з Шахтарем – поєдинок може відбутись відразу після рестарту УПЛ

Форвард київського Динамо Фран Соль поділився враженнями про перші загальнокомандні тренування після тривалої перерви.

"Тренування проходять відмінно, у хорошому настрої. Цього тижня, до того ж, була хороша погода. Всі гравці дуже сумували за тренуваннями в команді, і тепер усі ми знову отримуємо задоволення від роботи.

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Можна скільки завгодно важко тренуватися вдома, але коли ти виходиш на футбольне поле після тривалої перерви, це, як правило, завжди відчувається. Проте, я був здивований відчути, що всі відточені нами ігрові зв'язки добре збереглися. Всі хлопці демонструють хороший рівень роботи з м'ячем і бачення поля.

Зустріч з Шахтарем після відновлення сезону? У нас цілих два тижні до матчу. Думаю, цього часу цілком достатньо, аби бути готовими на всі сто. З нетерпінням чекаю поновлення ігор. Шкода тільки, що це буде зовсім незвичайна гра принципових суперників – без глядачів цей матч буде відчуватися по-іншому. Проте, ми готові зустрітися з будь-яким суперником", – цитує Соля прес-служба Динамо.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Динамо після 23-х турів посідає третю сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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