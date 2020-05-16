Соль оценил готовность Динамо к матчу с Шахтером – поединок может состояться сразу после рестарта УПЛ

Форвард киевского Динамо Фран Соль поделился впечатлениями о первых общекомандных тренировках после длительного перерыва.

"Тренировки проходят отлично, в хорошем настроении. На этой неделе, к тому же, была хорошая погода. Все игроки очень грустили по тренировкам в команде, и теперь все мы снова получаем удовольствие от работы.

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Можно сколько угодно трудно тренироваться дома, но когда ты выходишь на футбольное поле после длительного перерыва, это, как правило, всегда чувствуется. Однако, я был удивлен почувствовать, что все отточенные нами игровые связи хорошо сохранились. Все ребята демонстрируют хороший уровень работы с мячом и видение поля.

Встреча с Шахтером после возобновления сезона? У нас целых две недели до матча. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы быть готовыми на все сто. С нетерпением жду возобновления игр. Жаль только, что это будет совсем необычная игра принципиальных соперников – без зрителей этот матч будет ощущаться по-другому. Однако, мы готовы встретиться с любым соперником", – цитирует Соля пресс-служба Динамо.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Динамо после 23-х туров занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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