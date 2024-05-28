Львівський клуб перед стартом в УПЛ може втратити одного з тренерів команди.

Остап Маркевич, який працював асистентом у тренерському штабі свого батька Мирона Маркевича, покинув Україну, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 46-річний фахівець фізично не працює у Карпатах з середини травня. Зазначається, що з великою ймовірністю співпраця Карпат із Маркевичем-молодшим буде перервана.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Остап, який на той час тренував Маріуполь, залишив команду у Туреччині і полетів до сім'ї в Іспанію. Згодом він очолював друголігову польську команду Стенжиця, звідки влітку 2023 року перейшов до Карпат.

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