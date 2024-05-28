Досвідчений Дмитро Нємчанінов заявив, що закарпатці більше не потребують його послуг.

"Відбулася зустріч футболістів з клубним керівництвом. Якщо коротко, то сказали, що на мене більше не розраховують.

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Знаєте, нічого страшного не трапилося, головне, що футбольне життя продовжується. Зараз вже почав пошук нової команди", – сказав Нємчанінов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату Минай вилетів з УПЛ і наступний сезон розпочне у Першій лізі. 34-річний Нємчанінов виступав за закарпатців з літа 2022 року. У поточній першості провів 23 матчі, без результативних дій.

До слова, Дмитро раніше вляпався у скандал зі здачею матчу-догравання 16-го туру УПЛ з Динамо (1:3) – гравця виправдали, хоча він і відзначився голом у свої ворота. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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