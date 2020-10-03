Нападник Фран Соль, який перебрався в іспанський клуб на правах оренди, поділився першими враженнями від перебування в команді.

"У мене було дуже чітке бажання перебратись у Тенеріфе. Дуже радий, що перехід нарешті відбувся офіційно.

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Мені подобається висока конкурентоспроможність і рівень чемпіонату. Я фізично готовий і дуже хочу приєднатися до своїх нових одноклубників вже зараз. Прихильність і наполегливість спортивного директора зіграли вирішальну роль в тому, що я тепер тут", – сказав Фран Соль у коментарі прес-службі Тенеріфе.

Нагадаємо, іспанець повернувся на батьківщину і на правах оренди до кінця поточного сезону виступатиме за Тенеріфе. Клуб із Канарських островів виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді.

До слова, Фран Соль перебрався в Динамо взимку 2019 року. У поточному сезоні в активі Соля було лише 3 поєдинки за "біло-синіх" та один гол – у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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