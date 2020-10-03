Нападающий Фран Соль, который перебрался в испанский клуб на правах аренды, поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде.

"У меня было очень четкое желание перебраться в Тенерифе. Очень рад, что переход наконец состоялся официально.

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Мне нравится высокая конкурентоспособность и уровень чемпионата. Я физически готов и хочу присоединиться к своим новым одноклубникам уже сейчас. Настойчивость спортивного директора сыграла решающую роль в том, что я теперь здесь", – сказал Фран Соль в комментарии пресс-службе Тенерифе.

Напомним, испанец вернулся на родину и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за Тенерифе. Клуб из Канарских островов выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде.

К слову, Фран Соль перебрался в Динамо зимой 2019 года. В текущем сезоне в активе Соля 3 поединка за "бело-синих" и только один гол – в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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