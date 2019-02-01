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Соль: Динамо – набагато сильніша команда, ніж Віллем II

18:38 536 Читать на русском
Соль: Динамо – набагато сильніша команда, ніж Віллем II
Фран Соль / Динамо

Новачок Динамо Фран Соль розповів про перші тренування у складі киян.

"Звісно, мені дуже подобається тренуватися тут, у Марбельї, адже тут завжди хороша погода і відмінні умови для тренувань.

"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів Динамо

Намагаюся помалу вчити українську, вважаю, що це важливо. Для того, аби легше було спілкуватися з партнерами по команді, мені треба знати для початку принаймні базові слова. Хлопці мені у цьому допомагають.

"Таке відчуття, що він в команді не тиждень, а вже рік", – Хацкевич у захваті від Соля

Динамо – набагато сильніша команда, ніж Віллем II, тут зовсім інші завдання. Тренування тут набагато більш виснажливі та інтенсивні. Я вже звикаю, і думаю, що за найближчі два тижні повністю адаптуюсь і буду готовий до найближчої офіційної гри – проти Олімпіакоса", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Фран Соль Фран Соль
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