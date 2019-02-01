Соль: Динамо – гораздо сильнее, чем Виллем II

Новичок Динамо Фран Соль рассказал о первых тренировках в составе киевлян.

"Конечно, мне очень нравится тренироваться здесь, в Марбелье, ведь здесь всегда хорошая погода и отличные условия для тренировок.

"Я не буду сидеть в соцсетях", – Соль поделился впечатлениями от первого этапа зимних сборов Динамо

Стараюсь понемногу учить украинский, считаю, что это важно. Для того, чтобы легче было общаться с партнерами по команде, мне надо знать для начала хотя бы базовые слова. Ребята мне в этом помогают.

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Динамо – гораздо сильнее, чем Виллем II, здесь совсем другие задачи. Тренировки здесь гораздо более изнурительные и интенсивные. Я уже привыкаю, и думаю, что в ближайшие две недели полностью адаптируюсь и буду готов к ближайшей официальной игре – против Олимпиакоса", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.