Соль – про конкуренцію з Шахтарем: У Динамо хороший потенціал, щоб стати чемпіонами

Нападник Динамо Фран Соль переконаний, що його команді до снаги випередити Шахтар у боротьбі за чемпіонство.
"У нас хороший потенціал, щоб стати чемпіонами. Часто ми бачимо більш слабкі команди, які стають більш жорсткими в матчах з Динамо і Шахтарем. Ми повинні перемагати не тільки "гірників", а й слабші команди.
Повернутися в Іспанію? Зараз точно ні. У моєму житті багато всього. Зараз я тут дуже щасливий, хочу бути саме тут успішним. Тренери, технічний директор, президент, фанати – хочу повернути їм всю любов за допомогою голів, перемог", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.
Додамо, що Динамо у шести матчах набарло всього 8 очок і відстає від Шахтаря на 13 пунктів, проте "гірники" зіграли на один матч більше.