Соль – про конкуренцію з Шахтарем: У Динамо хороший потенціал, щоб стати чемпіонами

Нападник Динамо Фран Соль переконаний, що його команді до снаги випередити Шахтар у боротьбі за чемпіонство.

"У нас хороший потенціал, щоб стати чемпіонами. Часто ми бачимо більш слабкі команди, які стають більш жорсткими в матчах з Динамо і Шахтарем. Ми повинні перемагати не тільки "гірників", а й слабші команди.

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Повернутися в Іспанію? Зараз точно ні. У моєму житті багато всього. Зараз я тут дуже щасливий, хочу бути саме тут успішним. Тренери, технічний директор, президент, фанати – хочу повернути їм всю любов за допомогою голів, перемог", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.

Додамо, що Динамо у шести матчах набарло всього 8 очок і відстає від Шахтаря на 13 пунктів, проте "гірники" зіграли на один матч більше.

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