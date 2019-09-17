Соль – о конкуренции с Шахтером: У Динамо хороший потенциал, чтобы стать чемпионами

Нападающий Динамо Фран Соль убежден, что его команде по силам опередить Шахтер в борьбе за чемпионство.
"У нас хороший потенциал, чтобы стать чемпионами. Часто мы видим более слабые команды, которые становятся более жесткими в матчах с Динамо и Шахтером. Мы должны побеждать не только "горняков", но и слабые команды.
Вернуться в Испанию? Сейчас точно нет. В моей жизни много всего. Сейчас я здесь очень счастлив, хочу быть именно здесь успешным. Тренеры, технический директор, президент, фанаты – хочу вернуть им всю любовь с помощью голов, побед", – рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.
Добавим, что Динамо в шести матчах набарло всего 8 очков и отстает от Шахтера на 13 пунктов, однако "горняки" сыграли на один матч больше.