Сьогодні завершився період подачі заявок на володіння медіа-правами УПЛ

УПЛ завершила прийом заявок на експлуатацію медіа-прав усіх матчів УПЛ сезонів 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Українська Прем'єр-ліга майже місяць приймала заявки від трансляторів, медіа- та телекомунікаційних компаній, а також агентств у сфері спортивних прав на експлуатацію медіа-прав усіх матчів УПЛ сезонів 2019/20, 2020/21, 2021/22, передає UA-Football.

Setanta придбала права на трансляцію матчів АПЛ, – Денисов

Мета тендеру – визначити покупця, котрий заволодіє правами на показ матчів УПЛ в обмін на визначену УПЛ суму коштів. ЗМІ заявляли, що ця сума становить приблизно 15 мільйонів доларів.

Відзначимо, що зараз УПЛ показують телеканали Футбол 1/2, 2+2 і ZIK. Метою тендера є також створення єдиного медіа-пулу – щоб права на показ усіх матчів належали одній медіа-компанії.

Setantа не бере участі у тендері на показ УПЛ, – ЗМІ

Раніше повідомлялося, що за український чемпіонат боротимуться телеканали Футбол 1/2, однак свої претензії має і компанія Setanta, котра планує з наступного сезону вийти на український ринок. Зазначалося також, що показувати матчі УПЛ готова і стрімінгова платформа MEGOGO.