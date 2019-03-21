Setantа не бере участі у тендері на показ УПЛ, – ЗМІ

Телекомпанія Setantа, ймовірно, не буде транслювати поєдинки УПЛ.

Ірландський телеканал не подав заявку на участь в тендері на покупку прав на наступні сезони чемпіонату України, про це інформує Sportarena.

УПЛ хоче отримати 15 млн доларів за телеправа – канали можуть зірвати тендер, – ТаТоТаке

Крім того, телеканали "Футбол 1/2" та "2+2" також можуть не подати свої заявки на участь у тендері, а укласти контракти одразу з клубами. Це може призвести до того, що домашні матчі деяких команд взагалі не транслюватимуться.

Нагадаємо, 12 березня УПЛ оголосила початок тендеру на продаж медіа-прав. Заявки прийматимуться до 5 квітня включно.