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Setantа не бере участі у тендері на показ УПЛ, – ЗМІ

17:56 245 Читать на русском
Setantа не бере участі у тендері на показ УПЛ, – ЗМІ
Найпопулярніший матч УПЛ / Соцмережі

Телекомпанія Setantа, ймовірно, не буде транслювати поєдинки УПЛ.

Ірландський телеканал не подав заявку на участь в тендері на покупку прав на наступні сезони чемпіонату України, про це інформує Sportarena.

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Крім того, телеканали "Футбол 1/2" та "2+2" також можуть не подати свої заявки на участь у тендері, а укласти контракти одразу з клубами. Це може призвести до того, що домашні матчі деяких команд взагалі не транслюватимуться.

Нагадаємо, 12 березня УПЛ оголосила початок тендеру на продаж медіа-прав. Заявки прийматимуться до 5 квітня включно.

Теги
УПЛ Футбол 1 Канал 2+2 Футбол 2 телебачення
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