Сегодня завершился период подачи заявок на владение медиа-правами УПЛ

УПЛ завершила прием заявок на эксплуатацию медиа-прав всех матчей УПЛ сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Украинская Премьер-лига почти месяц принимала заявки от трансляторов, медиа- и телекоммуникационных компаний, а также агентств в сфере спортивных прав на эксплуатацию медиа-прав всех матчей УПЛ сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22, передает UA-Football.

Setanta приобрела права на трансляцию матчей АПЛ, – Денисов

Цель тендера – определить покупателя, который завладеет правами на показ матчей УПЛ в обмен на определенную УПЛ сумму денег. СМИ заявляли, что эта сумма составляет примерно 15 миллионов долларов.

Отметим, что сейчас УПЛ показывают телеканалы Футбол 1/2, 2+2 и ZIK. Целью тендера является также создание единого медиа-пула – чтобы права на показ всех матчей находились в собственности одной медиа-кампании.

Setantа не принимает участие в тендере на показ УПЛ, – СМИ

Ранее сообщалось, что за украинский чемпионат бороться телеканалы Футбол 1/2, однако свои претензии имеет и компания Setanta, которая планирует со следующего сезона выйти на украинский рынок. Отмечалось также, что показывать матчи УПЛ готова и стриминговая платформа MEGOGO.