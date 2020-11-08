"Сьогодні виграв COVID-19 і програв фейр-плей": Луческу вибухнув після розгромної поразки Шахтарю
19:35 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу дуже коротко та емоційно прокоментував поразку Шахтарю (0:3) в матчі 9 туру УПЛ.
Жуніор Мораєс 34’
Маркос Антоніо 66’
Алан Патрік 72’
34’ Жуніор Мораєс
66’ Маркос Антоніо
72’ Алан Патрік
Румунський фахівець назвав причиною невдачі нефутбольні проблеми, які спіткали Динамо.
Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу
"Сьогодні виграв COVID-19 і програв фейр-плей. Я ніколи би не грав у таких умовах. Навіть якби був по іншу сторону. Ніколи. Бо підсумок чемпіонату мають вирішувати команди, а не коронавірус", – заявив Луческу.
Нагадаємо, Шахтар завдяки перемозі скоротив відставання від Динамо до одного очка.
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Джерело: Футбол 24
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