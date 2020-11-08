Головний тренер Динамо Мірча Луческу дуже коротко та емоційно прокоментував поразку Шахтарю (0:3) в матчі 9 туру УПЛ.

Румунський фахівець назвав причиною невдачі нефутбольні проблеми, які спіткали Динамо.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

"Сьогодні виграв COVID-19 і програв фейр-плей. Я ніколи би не грав у таких умовах. Навіть якби був по іншу сторону. Ніколи. Бо підсумок чемпіонату мають вирішувати команди, а не коронавірус", – заявив Луческу.

Нагадаємо, Шахтар завдяки перемозі скоротив відставання від Динамо до одного очка.

Шахтар у більшості розгромив Динамо і скоротив розрив до лідера УПЛ – Луческу зазнав першої поразки на внутрішній арені