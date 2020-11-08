"Сегодня выиграл COVID-19 и проиграл фэйр-плей": Луческу взорвался после разгромного поражения Шахтеру
19:35 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу очень коротко и эмоционально прокомментировал поражение Шахтеру (0:3) в матче 9 тура УПЛ.
завершено
Жуниор Мораес 34’
Маркос Антонио 66’
Алан Патрик 72’
34’ Жуниор Мораес
66’ Маркос Антонио
72’ Алан Патрик
Румынский специалист назвал причиной неудачи нефутбольные проблемы, которые постигли Динамо.
Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча
"Сегодня выиграл COVID-19 и проиграл фэйр-плей. Я никогда бы не играл в таких условиях. Даже если бы был по другую сторону. Никогда. Потому итог чемпионата должны решать команды, а не коронавирус", – заявил Луческу.
Напомним, Шахтер благодаря победе сократил отставание от Динамо до одного очка.
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Источник: Футбол 24
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