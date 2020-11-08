Главный тренер Динамо Мирча Луческу очень коротко и эмоционально прокомментировал поражение Шахтеру (0:3) в матче 9 тура УПЛ.

Румынский специалист назвал причиной неудачи нефутбольные проблемы, которые постигли Динамо.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

"Сегодня выиграл COVID-19 и проиграл фэйр-плей. Я никогда бы не играл в таких условиях. Даже если бы был по другую сторону. Никогда. Потому итог чемпионата должны решать команды, а не коронавирус", – заявил Луческу.

Напомним, Шахтер благодаря победе сократил отставание от Динамо до одного очка.

Шахтер в большинстве разгромил Динамо и сократил разрыв в УПЛ – Луческу потерпел первое поражение на внутренней арене