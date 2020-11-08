Матч і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Динамо залишилося без 15 гравців основного складу: 3 травмовані та 12 заражених коронавірусом. Відтак на лаві запасних киян лише 19-річний воротар молодіжки і 4 польові гравці, двоє з яких ще не грали в офіційних матчах сезону. Команда Луческу очолює УПЛ, пройшовши 8 турів без поразок. Підопічні Каштру відстали на 4 бали, але теж нікому не програвали у чемпіонаті.

Шахтар відкрив рахунок на 34-й хвилині. Додо навісив з правого флангу, Нещерет не дотягнувся до м'яча, а Мораєс спокійно реалізував свій шанс. Удар головою в порожні ворота – 0:1.

Вже у компенсований час до першого тайму Динамо залишилося в меншості. Сергій Сидорчук у підкаті в'їхав у ногу Корнієнку. Катерина Монзуль спершу показала капітану киян жовту картку, але після перегляду відеоповтору змінила своє рішення. Червона картка хавбеку "біло-синіх".

На 66-й хвилині "гірники" подвоїли свою перевагу. Тарас Степаненко пробив з-за меж штрафного, а м'яч зачепив Маркоса Антоніо та влетів у ворота. 0:2.