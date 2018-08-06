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Хацкевич про більші успіхи Шахтаря в єврокубках: Це не українська, а більше бразильська команда

19:30 1312 Читать на русском
Хацкевич про більші успіхи Шахтаря в єврокубках: Це не українська, а більше бразильська команда
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що кращі результати донецького Шахтаря останнім часом на європейській арені є більше наслідком великої кількості бразильських гравців у цій команді.

Про це він сказав на прес-конференції у Празі напередодні матчу зі Славією, відповідаючи на питання чеських журналістів щодо того, чи прагне Динамо поборотися з Шахтарем за те, щоб вважатися кращою українською командою в Європі.

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"У нас Шахтар – це не українська команда, а більше бразильська. Подивіться на статистку, хто в них м'ячі забиває, в основному це роблять бразильці.

А кожна команда, напевно, ставить завдання для свого клубу. Для такого клубу, як Динамо Київ, участь в Лізі чемпіонів – це престиж, в першу чергу, клубу, і країни. І ми хочемо туди потрапити", – зазначив Хацкевич.

Нагадаємо, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться 7 серпня, початок о 20:30.

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Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

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