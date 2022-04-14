"Європа теж не одразу запроваджувала санкції проти Росії. Якісь вводила у 2014-2015 роках, але, як ми бачимо, вони були несуттєвими. Зараз Європа розуміє, що те, що відбувається з боку Росії – це абсолютне зло і його треба зупиняти.

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Тому зараз вони діють більш організовано. Звичайно, є певні моменти демократії і ми розуміємо, що це не завжди швидко. Тож засуджувати Ракицького за те, що він грав у Росії, я не можу.

Він футболіст, який мав ігрову практику. Я і до цього говорив, що грати чи не грати в Росії – справа кожної людини, я нікого не засуджував. Але ми розуміємо, що сьогодні, хоч війна і триває вже 8 років, не може бути людей, які посередині. Ти або на нашому боці, або на чужому. Такий гравець, як Ракіцький, з його досвідом, може знадобитися збірній і в стикових матчах, і сподіваюся, на ЧС у Катарі", – сказав Бєлік у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ракицький – один з найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав з 2009 до 2019 року і завоював 19 трофеїв. Нещодавно українець розірвав контракт із Зенітом, за який виступав останні 3 роки і тренувався з харківським Металістом. Нині Ярослав знову у таборі Шахтаря, з яким готується до благодійних поєдинків.

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