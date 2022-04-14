"Европа тоже не сразу вводила санкции против России. Какие-то вводила в 2014-2015 годах, но, как мы видим, они были несущественными. Сейчас Европа понимает, что то, что происходит со стороны России – это абсолютное зло и его надо останавливать.

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Поэтому сейчас они действуют более организованно. Конечно, есть определенные моменты демократии, и мы понимаем, что это не всегда быстро. Так что осуждать Ракицкого за то, что он играл в России, я не могу.

Он футболист, имевший игровую практику. Я и до этого говорил, что играть или не играть в России – дело каждого человека, я никого не осуждал. Но мы понимаем, что сегодня, хотя война и длится уже 8 лет, не может быть людей, которые посередине. Ты или на нашей стороне или на чужой. Такой игрок, как Ракицкий, с его опытом может понадобиться сборной и в стыковых матчах, и надеюсь, на ЧМ в Катаре", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Ракицкий – один из самых известных воспитанников Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 по 2019 гг. и завоевал 19 трофеев. Недавно украинец расторг контракт с Зенитом, за который выступал последние 3 года и тренировался с харьковским Металлистом. Сейчас Ярослав снова в лагере Шахтера, с которым готовится к благотворительным поединкам.

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