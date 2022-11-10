Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов мав відразу кілька приводів для радощів за вчорашній день.

Матчем проти Вереса 38-річний воротар дебютував у цьому сезоні і відразу записав до свого активу "суху" перемогу 2:0.

Ювілеї Пятова та Йовічевіча у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2Ювілеї Пятова та Йовічевіча у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

"Сезон #20 офіційно відкрив. Молодці, командо! +3. P.S. Сьогодні наснився кавун. Ніхто не знає, до чого це? Героям слава!" – написав Пятов в Instagram. Вочевидь, ветеран задоволений оптимістичними новинами з херсонського фронту.

Наступний матч Шахтар проведе вже 13 листопада, а суперником "гірників" стане луганська Зоря.

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