"Сегодня приснился арбуз. Никто не знает, к чему это?": Пятов – об успехах Шахтера и Украины на фронте
09:28 - Читати українською
У голкипера Шахтера Андрея Пятова было сразу несколько поводов для радости за вчерашний день.
Михаил Мудрик 30’
Дмитрий Крыськив 65’
30’ Михаил Мудрик
65’ Дмитрий Крыськив
Матчем против Вереса 38-летний вратарь дебютировал в этом сезоне и сразу записал в свой актив "сухую" победу 2:0.
Юбилеи Пятова и Йовичевича в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2
"Сезон #20 официально открыл. Молодцы, команда! +3. P.S. Сегодня приснился арбуз. Никто не знает, к чему это? Героям слава!" – написал Пятов в Instagram. Очевидно, ветеран доволен оптимистичными новостями с херсонского фронта.
Следующий матч Шахтер проведет уже 13 ноября, а соперником "горняков" станет луганская Заря.
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