У голкипера Шахтера Андрея Пятова было сразу несколько поводов для радости за вчерашний день.

Матчем против Вереса 38-летний вратарь дебютировал в этом сезоне и сразу записал в свой актив "сухую" победу 2:0.

Юбилеи Пятова и Йовичевича в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2

"Сезон #20 официально открыл. Молодцы, команда! +3. P.S. Сегодня приснился арбуз. Никто не знает, к чему это? Героям слава!" – написал Пятов в Instagram. Очевидно, ветеран доволен оптимистичными новостями с херсонского фронта.

Следующий матч Шахтер проведет уже 13 ноября, а соперником "горняков" станет луганская Заря.

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