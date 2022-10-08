"Нічого так просто у футболі не буває, ти повинен на всі сто відсотків своїх можливостей проводити кожну гру. Кожна перемога – це гарна пігулка для подальшої роботи. Заспокоює, мотивує, бо є очки і хочеться їх здобувати в наступних матчах. Для нас кожна гра – наче екзамен. Тиждень працюємо – і далі іспит. Сьогодні на "5 з плюсом" його склали.

Ворскла – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Було 1:1, потім ми вийшли вперед, хоча обидві команди хотіли виграти, але більше пощастило нам. Ми дуже задоволені. Раніше кінцівку матчів тяжко переносили, але сьогодні була впевненість, що можемо досягти того, чого хочемо. Але зіграли – і забули, бо далі дуже важлива гра проти Металіста.

Чи була б плюсом для нас нічия? Це таке питання… Коли ведеш, а потім зрівняв суперник – ти думаєш, що не дотягнули, втратили концентрацію. А коли програєш, і потім зрівнюєш у кінці, то ти – наче переможець. Раді, що витримали, не зупинилися, ми забили наприкінці гол, який, можливо, трохи фартовий, але він для нас багато коштує.

Втратили концентрацію після першого забитого м'яча? Коли на твої ворота три штрафні поспіль і команда суперника приходить до тебе "додому"… Два штрафних удари відбили, а третій ні. Хоча не буду говорити, чи був там офсайд – це на совісті судді. Добре те, що добре закінчується. Перегорнули сторінку й готуємось далі", – наводить слова Скрипника UA-Футбол.

Додамо, що Ворскла продовжила серію без перемог Чорноморця, обігравши одеситів (2:1). Полтавці тепер дев'яті з 7 очками, а "моряки" останні з 2 пунктами.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу над Чорноморцем – одесити опустилися на дно таблиці