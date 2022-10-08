Поєдинок між Ворсклою і Чорноморцем мав велике значення для обох клубів. Полтавцям необхідно було перемагати, адже вони втратили занадто багато очок на старті – першу звитягу вони здобули тільки тиждень тому. Одесити ж взагалі не виграли жодного матчу.

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Обидві команди при цьому демонстрували непоганий футбол, тож можна було очікувати на цікаве протистояння. Початок зустрічі дійсно виявився непоганим – були хороші вривання в штрафний та контратаки. Втім, поступово запал футболістів згас, а великої кількості моментів телеглядачі так і не побачили.

В першому таймі згадати можна тільки потужний постріл Кузика метрів з 25-ти. Різник виручив Ворсклу, витягнувши м'яч з-під поперечку. "Зелено-білі" відповіли голом Сефері, однак його не зарахували через офсайд. Усі інші епізоди можна назвати мотлохом. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм розпочався з несподіваного голу Ворскли. Варакута на 49-й хвилині не дотягнувся до подачі Кравчука з кутового, а Чеснаков перекинув голкіпера ударом головою – 1:0! Здавалося, що фаворит нарешті почав доводити свій статус. Втім, цей момент на довгий час став останнім для полтавців.

Чорноморець же одразу пішов уперед. Вже на 51-й хвилині Бобко класно пробив зі штрафного у верхній кут, змусивши Різника виконувати сейв, а на 52-й одесити зрівняли рахунок! "Моряки" заробили стандарт, навіс з якого Юсов спробував підрізати на дальню стійку. М'яч зрикошетив від кількох захисників і дістався Бобку – Іван розстріляв ворота з метру! 1:1. Це перший за чотири роки гол Бобка в УПЛ.

Ще за три хвилини Салюк і Юсов ледь не замкнули крос Кузика, а на 64-й все той же Кузик потужно пробив з дистанції під праву стійку – Різник парирував. Ще через п'ять хвилин класний удар зі штрафного вдався Кравченку, однак м'яч пролетів над лівою дев'яткою! На 79-й він непогано пробив ще раз.

Ворскла весь цей час відповідала контролем м'яча, однак моментів не виникало. Віктор Скрипник в середині другого тайму спробував освіжити гру замінами, випустивши Ардіта й Козиренка замість Кравчука та Бацули, але й це не допомагало. Аж на 80-й хвилині полтавцям вдалося огризнутись розрізним пасом Юрченка під вихід Олійнику віч-на-віч, але Варакута випередив Дениса.

Цей епізод надихнув "зелено-білих". Ще за три хвилини вони могли вирвати перемогу внаслідок пасу Степанюка під удар Олійнику метрів з 14-ти. Денис пробив у Джеймса, м'яч відскочив на Козиренка, а той з близької відстані вистрілив низом – Варакута парирував!

Чорноморець явно підсів, але тримався. Роман Григорчук на 87-й хвилині відповів виходом Штогріна й Гладкого замість Путрі й Кузика. Втім, аже на 88-й хвилині Ворскла дотиснула одеситів.

Гол хоч і виглядав логічно, але все одно виявився несподіваним – Ардіт прострілив з правого флангу в центр штрафного, Сефері підхопив м'яч, пожонглював ним і пробив з підйому. М'яч рикошетом від Джеймса залетів у дальню дев'ятку! 2:1. Цей гол виявився переможним. Сергій Кравченко від розпачу в компенсований час сфолив на чужій половині й отримав другу жовту картку.

Таким чином, полтавці набрали 7 очок, піднявшись на дев'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Чорноморець, залишившись з 2 заліковими балами, опустився на дно.

Скрипник із Ворсклою внизу таблиці – що відбувається і хто винен?