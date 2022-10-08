"Ничего так просто в футболе не бывает, ты должен на все сто процентов своих возможностей проводить каждую игру. Каждая победа – это хорошая пилюля для дальнейшей работы. Успокаивает, мотивирует, потому что есть очки и хочется их добывать в следующих матчах. Для нас каждая игра – как экзамен. Неделю работаем – и дальше экзамен. Сегодня на "5 с плюсом" его сдали.

Ворскла – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Было 1:1, потом мы вышли вперед, хотя обе команды хотели выиграть, но нам повезло больше. Мы очень довольны. Раньше концовку матчей тяжело переносили, но сегодня была уверенность, что можем добиться того, чего хотим. Но сыграли – и забыли, потому что дальше очень важна игра против Металлиста.

Была бы плюсом для нас ничья? Это такой вопрос… Когда ведешь, а потом сравнял соперник – ты думаешь, что не дотянули, потеряли концентрацию. А когда проигрываешь, и потом сравниваешь в конце, то ты как будто победитель. Рады, что выдержали, не остановились, мы забили в конце гол, который, возможно, немного фартовый, но он для нас много стоит.

Потеряли концентрацию после первого забитого мяча? Когда на твои ворота три штрафных подряд и команда соперника приходит к тебе "домой"... Два штрафных удара отбили, а третий нет. Хотя не буду говорить, был ли там офсайд – это на совести судьи. Хорошо то, что хорошо кончается. Перевернули страницу и готовимся дальше", – приводит слова Скрипника UA-Футбол.

Добавим, что Ворскла продолжила серию без побед Черноморца, обыграв одесситов (2:1). Полтавчане теперь девятые с 7 очками, а "моряки" последние с 2 пунктами.

Ворскла на последних минутах вырвала победу над Черноморцем – одесситы опустились на дно таблицы