Ворскла на останніх хвилинах змогла вирвати перемогу над Чорноморцем у матчі 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Ворскла – Чорноморець на Футбол 24.

У першому таймі команди не відзначались голами, а от на старті другої половини Чеснаков відкрив рахунок, замкнувши навіс Кравчука з кутового. Одесити швидко відігрались – Бобко переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу над Чорноморцем – одесити опустилися на дно таблиці

Гра йшла до нічиєї, проте Ворскла зуміла вирвати 3 очки. Сефері зупинив м'яч після передачі Толі, трохи пожонглював і пробив – рикошет від захисника дезорієнтував голкіпера.

Таким чином, Ворскла набрала 7 очок та піднялась на 9 місце, Чорноморець з 2 пунктами залишився шістнадцятим.