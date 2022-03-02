"Хочу подякувати своєму народу, армії, президенту Володимиру Зеленському за те, що вони роблять все можливе, щоб захистити мою країну від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що я українець.

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Зараз дуже важкий час для моїх людей, моєї країни, моєї сім'ї. Мама і сестра зараз в Києві, а там відбуваються жахливі речі. Люди помирають, діти помирають, стріляють по житлових будинках. Ми мусимо зупинити цю війну. Треба знайти спосіб.

Я намагаюся говорити з мамою і сестрою щогодини, кожні 20 хвилин, адже ситуація постійно змінюється. Харків під ударами, Київ бомблять. Я багато разів намагався вивезти їх. Говорив з ними, переконував, але вони відмовляються. Вони хочуть залишитися вдома і боротися за свободу. Це український дух", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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