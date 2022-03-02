Шевченко: Мама і сестра відмовляються покинути Київ. Це український дух
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, як намагався вивезти рідних зі столиці після вторгнення російських військ.
"Хочу подякувати своєму народу, армії, президенту Володимиру Зеленському за те, що вони роблять все можливе, щоб захистити мою країну від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що я українець.
Не лише акція перед делла Мадонніна: Шевченко розповів, як допомагає Україні з-за кордону
Зараз дуже важкий час для моїх людей, моєї країни, моєї сім'ї. Мама і сестра зараз в Києві, а там відбуваються жахливі речі. Люди помирають, діти помирають, стріляють по житлових будинках. Ми мусимо зупинити цю війну. Треба знайти спосіб.
Я намагаюся говорити з мамою і сестрою щогодини, кожні 20 хвилин, адже ситуація постійно змінюється. Харків під ударами, Київ бомблять. Я багато разів намагався вивезти їх. Говорив з ними, переконував, але вони відмовляються. Вони хочуть залишитися вдома і боротися за свободу. Це український дух", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.
Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.
Росія напала на Україну: Ракицький покидає "країну 404", Абрамович продає Челсі, позиція легіонерів Динамо (LIVE)