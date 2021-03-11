Собуцкий подал апелляцию в CAS на свое пожизненное отстранение от футбола
Президент Агробизнеса Олег Собуцкий не хочет мириться с жестким наказанием от КДК УАФ.
Функционер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), сообщает Meta-ratings.
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КДК УАФ в июле прошлого года пожизненно отстранил Собуцкого от футбольной деятельности. Президент Агробизнеса якобы участвовал в избиении арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги против Миная. К слову, именно этот рефери судил недавний матч Олимпик – Шахтер (0:1), после которого президент хозяев Владислав Гельзин выдал гневную тираду.
Добавим, что Агробизнес является одним из открытий текущего сезона. Команда Александра Чижевского лидирует в Первой лиге, а также сенсационно выбила Шахтер на стадии 1/4 Кубка Украины.
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