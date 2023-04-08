Франція, Ліга 1, 30-й тур

Ланс – Страсбур – 2:1

Голи: Франковскі, 11, Дукуре, 64 – Гамейро, 84

Страсбур для команди Франка Еса доволі складний суперник. З моменту повернення в Лігу 1 "червоно-золоті" лише один раз змогли обіграти ельзасців. Перед початком 30-го туру Ланс посідав третю сходинку, маючи у своєму активі 60 очок. Команда Фредеріка Антонетті перебувала на 16-му місці.

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Гості почали гру активніше, намагаючись контролювати м'яч та перешкоджали підопічним Еса створювати моменти. Треба зазначити, що в основному складі Страсбура з перших хвилин вийшов на поле Едуард Соболь. Довго володіти ініціативою господарі не дозволили ельзасцям. Вже на 11 хвилині Томассон віддав прекрасну передачу на Франковскі, а той відправив м'яч у ворота. Арбітр зустрічі тільки після консультації з VAR зарахував гол. Страсбур намагався взяти гру під свій контроль, але Ланс зберігав володіння м'ячем та завадив команді Антонетті створювати гострі моменти. Потрібно зазначити, що й "червоно-золоті" справді небезпеки біля воріт гостей створити не змогли.

На початку другого тайму ельзасці намагалися перейти на чужу половину поля, але захисники Ланса та голкіпер діяли бездоганно. Контроль гри та активний пресинг приніс результат для підопічних Еса. Після виносу м'яча зі свого карного майданчика, Дукуре випадково скинув на Медіну, який з дальньої дистанції влучив у нижній лівий кут. На 71 хвилині Антонетті вирішив посилити атакувальну лінію, випустивши на поле Гамейро. Через 13 хвилин нападник зміг скоротити відставання. Ньямсі протягнув м'яча від своїх воріт та зробив гарний пас, а Кевін вдало пробив з-за меж карного майданчика, не залишивши шансу Брісу Самба. Старсбур зробив ще кілька спроб підійти до воріт Ланса, але рахунок в матчі не змінився.

Підопічні Еса, завдяки перемозі, набрали 63 бали та посіли другу сходинку, але у Марселя, у якого також перед початком туру було 60 очок, гра в запасі. Страсбур залишається на межі з зоною вильоту.

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