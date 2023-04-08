Франция, Лига 1, 30-й тур

Ланс – Страсбург – 2:1

Голы: Франковские, 11, Дукуре, 64 – Гамейро, 84

Страсбур для команды Франка Эса достаточно сложный соперник. С момента возвращения в Лигу 1 "красно-золотые" лишь один раз смогли обыграть эльзасцев. Перед началом 30-го тура Ланс занимал третье место, имея в своем активе 60 очков. Команда Фредерика Антонетти находилась на 16 месте.

"Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль": Месси раскритиковал известный журналист

Гости начали игру активнее, пытаясь контролировать мяч и препятствовали подопечным Эса создавать моменты. Следует отметить, что в основном составе Страсбура с первых минут вышел на поле Эдуард Соболь. Долго владеть инициативой хозяева не разрешили эльзасцам. Уже на 11-й минуте Томассон отдал прекрасную передачу на Франковски, а тот отправил мяч в ворота. Арбитр встречи только после консультации с VAR засчитал гол. Страсбур пытался взять игру под контроль, но Ланс сохранял владение мячом и помешал команде Антонетти создавать острые моменты. Следует отметить, что и "красно-золотые" действительно опасности у ворот гостей создать не смогли.

В начале второго тайма эльзасцы пытались перейти на чужую половину поля, но защитники Ланса и голкипер действовали безупречно. Контроль игры и активный прессинг принес результат подопечным Эса. После выноса мяча со своей штрафной, Дукуре ошибочно сбросил на Медину, который с дальней дистанции пробил в нижний левый угол. На 71-й минуте Антонетти решил усилить атакующую линию, выпустив на поле Гамейро. Через 13 минут нападающий смог сократить отставание. Ньямси протянул мяч от своих ворот и сделал хороший пас, а Кевин удачно пробил из-за пределов штрафной, не оставив шанса Брису Самба. Старсбур предпринял еще несколько попыток подойти к воротам Ланса, но счет в матче не изменился.

Подопечные Эса, благодаря победе, набрали 63 балла и заняли второе место, но у Марселя, у которого также перед началом тура было 60 очков, игра в запасе. Страсбур остается на границе с зоной вылета.

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?