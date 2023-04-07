"Якщо ви вболіваєте за ПСЖ, то які спогади у вас залишаться? Який слід Мессі залишить після себе? Нічого, нуль. Це провал? Звичайно. Я все ще вважаю, що Неймар – найбільший провал в історії клубу, а щодо Мессі...

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Його ліва нога, його клас, його техніка ми це знали. Ми всі знаємо його рівень. Ми бачили його на чемпіонаті світу. У всіх нас є телевізор, ми бачили, як він грав у Барсі, йому не треба було переходити до ПСЖ, щоб ми довідалися, що він вміє віддавати передачі та забивати голи. Чим він займався в команді? Забив кілька голів, нічого по-справжньому божевільного.

У Лізі чемпіонів був гол Манчестер Сіті, незабитий пенальті у ворота Реала минулого року, а цього року Баварія на виїзді. Привид, Каспер [персонаж з мультика], що розчинився на полі, до побачення. Дякую, Мессі. Він, напевно, один із найбільших гравців в історії, я до смерті його люблю, але зараз нам треба попрощатися", – висловився Ріоло у своєму шоу на RMC.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі перейшов у ПСЖ у 2021 році. За 50 зіграних матчів у Лізі 1, він забив 19 голів та віддав 27 результативних передач. Контракт аргентинця з паризьким клубом завершується влітку поточного року.

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