Собака вискочив на поле, показав дриблінг і був "вилучений" – курйоз дня в американській Лізі чемпіонів
На поєдинок Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між сальвадорською Альянсою та Філадельфією Юніон увірвався непроханий гість.
Матч виявився страшенно нудним і завершився 0:0, а головний хайлайт стався на 68-й хвилині зустрічі.
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На поле увірвався песик, який вирішив розважити публіку замість млявих футболістів. Чотирилапий встиг записати до свого активу відбір і продемонструвати дриблінг, перш ніж стюард виніс його на руках. Вочевидь, собака був задоволений своїм перфомансом, оскільки взагалі не пручався.
Це був перший поєдинок в рамках 1/8 фіналу ЛЧ КОНКАКАФ, який Альянса приймала у себе. За тиждень команди зустрінуться ще раз на стадіоні Філадельфії.
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