Матч виявився страшенно нудним і завершився 0:0, а головний хайлайт стався на 68-й хвилині зустрічі.

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На поле увірвався песик, який вирішив розважити публіку замість млявих футболістів. Чотирилапий встиг записати до свого активу відбір і продемонструвати дриблінг, перш ніж стюард виніс його на руках. Вочевидь, собака був задоволений своїм перфомансом, оскільки взагалі не пручався.

Was this on your bingo card?



Yeah the @PhilaUnion is a good team and all, but this doggo is even better ️ pic.twitter.com/cK882huibw — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 8, 2023

Це був перший поєдинок в рамках 1/8 фіналу ЛЧ КОНКАКАФ, який Альянса приймала у себе. За тиждень команди зустрінуться ще раз на стадіоні Філадельфії.

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